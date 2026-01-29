طقس الإمارات غداً.. انخفاض درجات الحرارة وفرصة لتشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:46، والجزر الأول عند الساعة 18:14.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:57، والمد الثاني عند الساعة 07:32،

والجزر الأول عند الساعة 13:43، والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 90 35

دبي 25 19 85 35

الشارقة 26 16 85 35

عجمان 24 19 80 40

أم القيوين 26 15 80 40

رأس الخيمة 25 15 80 35

الفجيرة 25 19 75 35

العـين 24 17 90 30

ليوا 26 13 90 30

الرويس 24 16 90 35

السلع 24 13 80 35

دلـمـا 21 18 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 22 19 85 40

أبو موسى 22 19 85 40