أحمد بن محمد: مستمرون في تنمية قدرات الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيها

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتاح "ملتقى دبي للتوطين" الذي أُقيم تحت شعار "شراكات راسخة لتنمية مستدامة".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "‏حضرتُ اليوم افتتاح "ملتقى دبي للتوطين" الذي أُقيم تحت شعار "شراكات راسخة لتنمية مستدامة"، وخلال الحفل أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مبادرة "طموح دبي"، التي تستهدف توظيف 5,000 إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وتنفيذ برامج تدريبية ومعرفية تستهدف 20,000 طالب وخريج إماراتي هذا العام وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص".

وتابع سموه قائلا: "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة للجميع: المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، ونحن مستمرون في تنمية قدرات الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيها، فهم أساس مسيرة دبي الريادية، ونثق بقدراتهم في ترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً لمدن المستقبل".