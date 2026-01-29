«طموح دبي».. مبادرة جديدة لتوظيف 5 آلاف مواطن في «الخاص» خلال 2026

أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الاماراتية في دبي، مبادرة جديدة «طموح دبي» تستهدف توعية 10 آلاف طالب، وتدريب 10 آلاف طالب وخريج إماراتي، وتوظيف 5000 مواطن إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري 2026.

وأوضح المجلس خلال ملتقى دبي للتوطين، الذي عقد صباح اليوم، أن مبادرة «طموح دبي» تسعى إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.

وشهد الملتقى كذلك التدشين الرسمي لـ «منصة التنمية البشرية» أول منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاقها المهنية عبر حلول تقنية مبتكرة.

وتعمل المنصة ضمن 4 مسارات رئيسية تشمل «المسار التعليمي و مسار دخول سوق العمل ومسار النمو المهني ومسار التعليم مدى الحياة».