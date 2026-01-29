بنوك تُودّع «إمضاء اليد» وتعتمد «التوقيع الإلكتروني» في المعاملات المصرفية

بدأت بنوك عاملة في الدولة الاستغناء عن التوقيع اليدوي للمتعاملين، والتحول كلياً نحو التوقيع الإلكتروني عبر منصة الهوية الرقمية، ومن ثم التوثيق عبر منصة المصرف المركزي الرسمية في المعاملات، التي تتطلب توقيع المتعامل وتوثيق المعلومات التي تتضمن تفاصيل تخص حساب المتعامل وتتبادلها البنوك بينها.

وقال مصدر مصرفي مطلع، فضّل عدم نشر اسمه، إن هناك الكثير من المستندات التي تتطلب التوقيع اليدوي للمتعامل، وتشترط وجوده شخصياً في فرع البنك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينطبق على العديد من المعاملات المصرفية، لذا جاءت هذه المبادرة لتوفّر الوقت والجهد، خصوصاً في ظل وجود بنية تقنية ومنصات حكومية قوية تتمتع بالأمان والموثوقية، وفي مقدمتها منصة الهوية الرقمية ومنصة المصرف المركزي الرسمية.

وأضاف المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «حالياً يتم الحصول على توقيع المتعامل عبر إرسال مستند إلى منصة الهوية الرقمية للتوقيع، ثم توثيق المستند والتأكد من صحته، من خلال منصة المصرف المركزي، وبالتالي لا حاجة إلى توقيع يدوي أو حضور المتعامل».

ولفت إلى أن المنصات الحكومية الرسمية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في كثير من المعاملات البنكية الأخرى غير التوقيع والتوثيق، حيث يساعد على ذلك المبادرات الجديدة، مثل التمويل المفتوح، وتطبيق تقنية الـ«بلوك تشين» في النظام المالي للدولة، بما يقلل الأخطاء ويسرع العمليات، فضلاً عن التحقق من هوية المتعاملين، والتبادل الموثوق للمعلومات، وتقليل عمليات الاحتيال.

