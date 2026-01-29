%100 التحول الإلكتروني في خدمات جمارك الإمارات.. و5 دقائق لإنجاز المعاملة

انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتنظمه منظمة الجمارك العالمية تحت شعار «مرونة الجمارك في عالم معقّد: تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار»، وذلك باستضافة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكد رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، علي محمد الشامسي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن نسبة التحول الإلكتروني في خدمات «جمارك الإمارات» بلغت 100%، بما يعكس التزام الدولة ونجاحها في التحول لمنظومة رقمية شاملة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ودعم منظومة التجارة العالمية.

وقال مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش المؤتمر: «نتعامل يومياً مع آلاف المعاملات الجمركية، وقد زاد عدد المعاملات من 26 مليون معاملة في العام 2023 إلى 40 مليون معاملة في نهاية 2024».

وأضاف: «وصل زمن التخليص الجمركي وفق مؤشر قياس مجلس الوزراء إلى أقل من خمس دقائق للمعاملة وهذا رقم عالمي، وقد وصلنا في أقل رقم إنجاز معاملة مستوفية كل الشروط يتم تخليصها إلكترونياً إلى زمن 47 ثانية».

وفي إجابته على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أهم التحديات التي تواجه قطاع الجمارك وأمن المنافذ، أوضح الفلاسي أن الجمارك تتعامل في عالم متغير يشهد تحديات مستمرة ما يتطلب عمليات تطوير مستمر ويكون هناك استباقية للسيطرة على هذه التحديات التي أبرزها مكافحة عمليات التهريب بكل أنواعها سواء تهريب مواد مخدرة أو مواد ممنوعة أو مواد مقيدة، كذلك مكافحة ما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التلاعب في الأسعار والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي، والكثير من التحديات التي نواجهها بطريقة استباقية للحد منها قبل تصفير عملية التخليص الجمركي».

وشدد على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت جزءاً من عمليات التخليص الجمركي خاصة وأن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة تؤهلها للاستفادة من هذه التطبيقات في تحليل المعلومات المرتبطة بالمخاطر المسبقة، والتعرفة الجمركية، والتصنيف والتقييم، إضافة إلى عمليات التخليص المسبقة.