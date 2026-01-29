بحث آفاق التعاون في التحديث الحكومي بين الإمارات وإسبانيا

بحث وفد حكومي إماراتي آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإدارة والعمل والتبادل المعرفي والتحديث الحكومي، بين حكومتَي دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وناقش مستجدات وإنجازات الشراكة بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى إسبانيا، التقى خلالها مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه - بحضور سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، صالح أحمد السويدي، والمدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي، منال بن سالم - عدداً من المسؤولين في الحكومة الإسبانية، بينهم نائب مدير ديوان مجلس الوزراء، أنخيل ألونسو، ومدير الاستشراف والمشورة العلمية في المكتب الوطني، جوسيب لوبيرا، والمدير العام للشؤون الخارجية، بيلار سانتشيزبيا، ومدير مكتب السياسات العامة، بورخا مونريال.

وأكد عبدالله لوتاه أن العلاقات الثنائية بين حكومتَي الإمارات وإسبانيا شهدت نمواً واسعاً، مشيراً إلى أن الشراكة في التحديث الحكومي تجسد رؤية الإمارات في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتمكين الحكومات من تحقيق أثر إيجابي على العمل الحكومي، وتحسين جودة حياة المجتمعات، لافتاً إلى دور مكتب التبادل المعرفي كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع حكومات العالم، وتشمل مجالات الشراكة، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتَي البلدين في فبراير 2022، مجالات الإدارة وصناعة القرار والشفافية الحكومية والتوازن بين الجنسين، وعدداً من المجالات المرتبطة بالكفاءة والأداء الحكومي.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي في عام 2018، بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع حكومات العالم، حيث أسس البرنامج شراكات استراتيجية مع عشرات الحكومات حول العالم، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً رائداً في التحديث الحكومي.