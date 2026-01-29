رئيس الدولة: بوصلة الإمارات الدائمة التعاون من أجل التنمية والمستقبل المزدهر للجميع

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو متاريلا، أمس، مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار شراكتهما الاستراتيجية، والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقصر الشاطئ في أبوظبي، مع الرئيس الإيطالي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات، حيث رحب سموّه بالرئيس الضيف، معبّراً عن شكره وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الإماراتية - الإيطالية، فيما أعرب الرئيس سيرجو متاريلا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، والعمل المشترك من أجل التنمية والازدهار للجميع.

واستعرض الجانبان العديد من مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا التي ترسم مستقبلاً واعداً لعلاقاتهما، وتسهم في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القائمة من أجل الخير والازدهار للبلدين وشعبيهما، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى الجوانب الثقافية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدَين في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات، وترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بما يخدم مصالح الجميع.

وقال صاحب السموّ رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية - الإيطالية التاريخية تشهد مساراً متطوراً منذ تأسيسها 1971، مؤكداً سموّه اهتمام دولة الإمارات بالبناء على ما تحقق في مسار هذه العلاقات من تقدم خلال السنوات الماضية، واستثمار كل الفرص المتاحة، لدعم رؤيتهما المشتركة، بما في ذلك المجالات الثقافية التي تُعدّ جسراً حيوياً للتواصل والتقارب المتبادل الحضاري، بجانب تعزيز القِيَم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماماً خاصاً.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة سيرجو متاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، العلاقات التاريخية الراسخة بين الإمارات وإيطاليا، والعمل المتواصل للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المثمرة والممتدة بينهما بما يعزز الأولويات التنموية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما»، وأضاف سموّه: «بوصلة الإمارات الدائمة هي التعاون القائم على الثقة والاحترام والمصالح المتبادلة من أجل البناء والتنمية والمستقبل المزدهر للجميع».

وأقام صاحب السموّ رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً للرئيس الإيطالي والوفد المرافق.

حضر جلسة المحادثات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والوفد المرافق للرئيس الإيطالي.

وكانت قد جرت للرئيس سيرجو متاريلا، لدى وصوله قصر الشاطئ، مراسم استقبال رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السموّ رئيس الدولة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له، وصافح مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

محمد بن زايد:

• العلاقات الإماراتية - الإيطالية التاريخية تشهد مساراً متطوراً منذ تأسيسها 1971.

سيرجو متاريلا:

• الإمارات وإيطاليا تجمعهما علاقات استراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

• الجانبان أكّدا أهمية العمل على تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات، وترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.