شرطة دبي تُحذّر من رسائل احتيالية تضغط على المتلقي لاتخاذ قرار سريع

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، وإلى التحقق من هوية المتصل أو المرسل، وعدم الضغط على الروابط المجهولة، واتخاذ إجراءات وقائية باستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي، وتحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية، محذرة من الرسائل الاحتيالية التي تضغط على المتلقي لدفعه إلى اتخاذ قرار سريع.

جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحماية البيانات، الذي يوافق 28 من يناير كل عام، في احتفاء دولي لرفع الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وخصوصيتها في العالم الرقمي.

وتفصيلاً، أكدت شرطة دبي أن حماية البيانات الشخصية والمصرفية لم تعد خياراً، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وتزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف استغلال الثغرات السلوكية والتقنية، لافتة إلى أن الوعي المسبق هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.

وأضافت شرطة دبي أن البيانات الشخصية، مثل أرقام الهوية، وبيانات الاتصال، والمعلومات المصرفية، وكلمات المرور، تعدّ بيانات رقمية عالية الحساسية، والحفاظ على سريتها أساس الثقة بين المتعاملين والجهات المقدمة للخدمات، مشيرة إلى ضرورة التعامل بحذر مع أي طلبات للحصول على بيانات شخصية، خصوصاً عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني غير الموثوق.

وأشارت شرطة دبي إلى أن المحتالين يبتكرون أساليب متجددة، من بينها انتحال صفة جهات رسمية أو بنوك، وإرسال روابط وهمية تطلب تحديث البيانات، أو إغراء الضحايا بعروض وهمية وجوائز غير حقيقية، محذرة من الرسائل العاجلة التي تضغط على المتلقي لاتخاذ قرار سريع، مؤكدة أن الاستعجال أحد أبرز أدوات الاحتيال بمختلف أنواعه.

ودعت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو اختراق للبيانات عبر منصة الجرائم الإلكترونية e-Crime، أو خدمة «عين الشرطة»، أو عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تُسهم في الحد من الأضرار، وتمكين الجهات المختصة من تتبع الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.