رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا

يبدأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، ويبحث سموّه خلال الزيارة مع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.