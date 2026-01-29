45 تحسيناً مرورياً جديداً لتقليل الكثافة المرورية في دبي خلال 2026

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خططها المستقبلية للتحسينات المرورية، حيث ستنفذ أكثر من 45 تحسيناً مرورياً خلال العام الجاري 2026، تتضمن توسعة وتطويراً لعدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية، والمداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، إضافة إلى حلول مرورية سريعة في مناطق المدارس، ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف لتقليل زمن الرحلات والكثافة المرورية، من خلال تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، بما يواكب النمو الحضري ويعزز من جودة ورفاهية الحياة في الإمارة.

وأنجزت الهيئة 67 تحسيناً مرورياً سريعاً في مختلف مناطق الإمارة خلال العام الماضي، شملت 46 تحسيناً في مواقع متفرقة من الشوارع الحيوية والمناطق السكنية، و12 تحسيناً في مناطق المدارس خدم أكثر من 30 مدرسة في دبي، وتسعة تحسينات في المناطق التطويرية.