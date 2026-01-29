55 ألف مستفيد من خدمة النقل البحري «عبرة» في عجمان خلال 2025

أعلنت هيئة النقل في عجمان أن خدمة النقل البحري «عبرة» سجلت 55 ألفاً و872 راكباً، خلال العام الماضي، عبر شبكة تضم أربع محطات رئيسة، ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الخدمة ضمن منظومة النقل العام في الإمارة.

وتضم شبكة النقل البحري أربع محطات رئيسة، هي: محطة الزوراء، ومحطة الراشدية القريبة من سوق السمك في عجمان، ومحطة الصفيا في منطقة مشيرف بالقرب من مجلس جمعية عجمان للصيادين، ومحطة المارينا المجاورة لكورنيش عجمان (مارينا عجمان)، بما يسهم في تسهيل تنقل الركاب، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل في عجمان، المهندس سامي علي الجلاف، إن خدمة النقل البحري «عبرة» تعكس الهوية التراثية لدولة الإمارات، وتدعم الحركة السياحية، وتوفر تجربة تنقل مميزة وآمنة.