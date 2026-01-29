7 اشتراطات لتركيب مظلات مواقف المركبات في أحياء دبي السكنية

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سبعة اشتراطات ومتطلبات ومعايير فنية رئيسة، إلى جانب مواصفات موحدة للشكل والمواد والألوان، للحصول على تصريح تركيب مظلات مواقف المركبات الخارجية في الأحياء السكنية، التي تتم على المواقف النظامية المحجوزة، وذلك بهدف ضمان السلامة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.

وأوضحت في تقرير أصدرته عن قائمة الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية المطلوبة لإصدار شهادة عدم الممانعة لتركيب مظلات مواقف المركبات الخارجية في الأحياء السكنية، أن تفاصيل المتطلبات الفنية والاشتراطات تشمل «قصْر تركيب المظلات على المواقف النظامية المحجوزة فقط، والإبقاء على مساحة كافية تضمن انسيابية وأمان حركة المشاة، وأن تبعد المظلة مسافة لا تقل عن 0.6 متر عن حد الطريق، وألا يقل ارتفاع المظلة عن 2.5 متر، وعدم حجب المظلة أي لوحات مرورية أو لوحات خاصة تابعة للمواقف».

واشترطت الهيئة «ألا يزيد عمق أساس المظلة عن 0.7 متر وبشرط أن تكون المظلة ثابتة وتتحمل التقلبات المناخية وأن يكون تصميم المظلة مدروساً من الناحية الإنشائية، وأن يكون تركيب المظلة مؤقتاً وأن تتم إزالتها في حال تطلّب ذلك من قبل أي جهة من الجهات الخدمية مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وشركات الاتصال (اتصالات ودو)، على أن تتحمل الجهة التي طلبت الموافقة على الإزالة جميع التكاليف المترتبة على ذلك».

وبيّنت الهيئة أنه تم اعتماد هيكل موحد لمظلات المواقف، مؤكدة أنه يجب أن تكون مظلة المواقف المسموح بها والتي يتم تركيبها موافِقة للنوع المعتمد نفسه حتى يتم الحصول على شهادة عدم الممانعة، إذ أصبح يشترط أن يكون غطاء المظلة باللون الصحراوي، في حين يُنفذ الهيكل من الفولاذ الطري أو الألمنيوم أو بطلاء بودرة، وباللون (البيج الفاتح)، وذلك لضمان السلامة الإنشائية والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات المعتمدة تأتي استكمالاً لخدمة تصريح تركيب مظلات لمواقف المركبات في الأحياء السكنية التي أطلقتها أخيراً، والتي تتم على المواقف النظامية المحجوزة، وتتوفر هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال شركات المقاولات، حيث إن الطلب يتم تقديمه من نافذة موحدة للحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تلبية لاحتياجات السكان ومن منطلق تحسين جودة الحياة وحفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، مؤكدة حرصها على الاستماع إلى ملاحظات السكان بخصوص المظلات من خلال مجالس المتعاملين والزيارات الميدانية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتزايد عدد المركبات في الوحدات السكنية.

ودعت «طرق دبي» أصحاب الوحدات السكنية الجديدة والمُلاك المستقبليين القائمين على البناء، إلى ضرورة مراعاة حرم الطريق، والتأكد خلال فترة تركيب المظلات من مطابقتها المعايير بإمارة دبي، مبيّنة أن الهدف من الخدمة هو تنظيم عملية تركيب المظلات بما ينسجم مع المواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، وبما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، وسلامة وانسيابية حركة المشاة والمركبات، وعدم التأثير على اللوحات المرورية أو عناصر أثاث الطريق.

• «الهيئة» اشترطت أن يكون هيكل المظلة من الفولاذ الطري أو الألمنيوم، وعدم ممانعة إزالتها متى تطلّب ذلك من الجهات الخدمية.