محمد بن راشد يلتقي أوائل أكاديمية شرطة دبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم في قصر زعبيل، بأوائل أكاديمية شرطة دبي، معرباً عن فخره بما حققوه من إنجاز، ومثمّناً دور المؤسسات التعليمية والأمنية في إعداد قيادات وطنية قادرة على حفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون.

وشملت قائمة أوائل أكاديمية شرطة دبي: مصبح خميس المهيري، الأول في المجموع العام، ومحمد سهيل الكتبي، الأول في التدريب الرياضي، ومروان حمد السويدي، الأول في الأسلحة والرماية، وسهيل جابر البساطة، الأول في السلوك والمواظبة، وشما جمال شرفاء، الأولى في المجموع العام، وميثاء راشد عبدالرحمن، الأولى في التدريب العسكري، وسلامة مروان الخوري، الأولى في الأسلحة والرماية، واليازية محمد الزعابي، الأولى في السلوك والمواظبة.