رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع الكويتي العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزير دفاع دولة الكويت الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة إلى الأبد" الذي يبدأ يوم غدٍ ويستمر مدة أسبوع في جميع إمارات الدولة.

ونقل وزير الدفاع الكويتي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،تحياته وتهانيه إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة احتفاء الكويت بأيامها الوطنية وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللكويت وشعبها الشقيق دوام التطور والنماء في ظل قيادته.

كما أعرب وزير الدفاع الكويتي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لاحتفاء دولة الإمارات الأخوي ومشاركتها في أيام الكويت الوطنية مشيداً بالعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين.

وبحث سموه ووزير الدفاع الكويتي، العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار .

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ،والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضره وفد الكويت الذي يضم كلاً من وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، والشيخ عبد الله سالم العلي الصباح محافظ العاصمة ، والشيخ حمود جابر الأحمد الصباح محافظ الأحمدي ، وعدد من كبار المسؤولين.