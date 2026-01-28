عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الكويتي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكويتية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يواكب تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.

ورحب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين.

من جانبه ، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك مع دولة الكويت الشقيقة، والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

حضر اللقاء، الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وسفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.