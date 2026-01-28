ولي عهد الكويت يبحث مع عبدالله بن زايد مسارات التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، في قصر بيان، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الكويتية.

ورحب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الإماراتية الكويتية، مضيفاً أن العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة ترتكز على أسس راسخة من المحبة والثقة والاحترام ويعمل البلدين من أجل تعزيزها ودفع آفاق التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، ووزير دولة خليفة شاهين المرر،ووزير دولة لشؤون الشباب معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة، وسفير الدولة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.