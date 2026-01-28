منصور بن زايد يحضر أفراح المزروعي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي بمناسبة زفاف نجلة عيسى إلى كريمة سهيل بن محمد المزروعي وذلك في مركز أدنيك أبوظبي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريس وذويه متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية.