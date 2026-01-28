أمير الكويت يبحث مع عبدالله بن زايد العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم في قصر بيان بالعاصمة الكويت، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ونقل سموه إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد ضمن زيارة عمل يقوم بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكويتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، مشيرا إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وإنسانية عميقة يشكل أساسا صلبا لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات حريصة على البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، ودفع العلاقات الأخوية مع دولة الكويت إلى مستويات أكثر تقدما، بما يعكس الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الرخاء والازدهار المستدام لشعبيهما.

وأكد سموه أن دولة الكويت الشقيقة تشهد نهضة شاملة وتطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، يعكس رؤية قيادتها الحكيمة وإرادتها الراسخة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، مشيداً بما حققته الكويت من إنجازات نوعية على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.

حضر اللقاء الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي،ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة، وسفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.