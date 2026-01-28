"طرق دبي" تنجز 67 تحسيناً مرورياً في 2025 وتخطط لــ 45 تحسيناً في 2026

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 67 تحسيناً مرورياً سريعاً في مختلف مناطق الإمارة خلال العام 2025، شملت 46 تحسيناً في مواقع متفرقة من الشوارع الحيوية والمناطق السكنية، و12 تحسيناً في مناطق المدارس، و9 تحسينات في المناطق التطويرية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة للحلول المرورية السريعة الهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، والانسيابية المرورية، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وتستعد الهيئة إلى تنفيذ ما يزيد عن 45 تحسيناً مرورياً خلال العام 2026، بحيث تتضمن توسعةً وتطويراً لعدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية، والمداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المرورية السريعة في مناطق المدراس.

وأكدت الهيئة أن التحسينات المرورية تجسّد التزامها بترجمة توجهات القيادة الرشيدة في التطوير المستدام للبنية التحتية، ودعم كفاءة التنقّل، وتقليل زمن الرحلات والكثافة المرورية، من خلال تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، بما يواكب النمو الحضري ويعزز من جودة ورفاهية الحياة في إمارة دبي.

وساهمت الحلول والتحسينات السريعة المنجزة في عام 2025 في تحقيق أثر مروري إيجابي وملموس، تمثّل في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وتقليل زمن الرحلات بنسبة تقديرية تصل إلى 45% في مناطق التحسينات، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة تبلغ 33%. ضمن نطاق أعمال هذه التحسينات

تحسينات مرورية في المناطق والشوارع الرئيسة والحيوية

وكان للحلول المرورية المنجزة في عام 2025 دوراً واضحاً في تحسين انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في عدة مناطق رئيسة، من أبرزها: الورقاء، البرشاء جنوب، ند الحمر، الراس، وفي عدد من الشوارع الرئيسة، وهي: شارع الشيخ زايد، شارع الميدان، شارع الإمارات باتجاه الشارقة، شارع أم الشيف، شارع الوصل، شارع رأس الخور، شارع الشيخ زايد بن حمدان، شارع المنارة.

كما أنجزت الهيئة خلال العام الماضي سلسلة من التحسينات على الشوارع الحيوية، أبرزها توسعة شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان من مسارين إلى ثلاث مسارات عند مدخل منطقة الخوانيج، وزيادة سعة جسر الميدان من 3 إلى 4 مسارات، توسعة المخرج من شارع الشيخ زايد الى شارع ميدان من مسار إلى مسارين ، وتوسعة الوصلات بين الطرق السطحية والجسر، إلى جانب التحسينات المرورية على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، حيث أسهمت برفع الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة 50%، وخفض زمن الانتظار بنسبة تتجاوز 30% في هذا التقاطع.



تحسينات مرورية في محيط المدارس

كما نفذت الهيئة في العام الماضي، 12 تحسيناً مرورياً خدم أكثر من 30 مدرسة في دبي، ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق، خصوصاً في المناطق المدرسية، ومنها مُجمّع مدارس الورقاء الأولى، ومُجمّع المدارس في المزهر الأولى، ومُجمّع المدارس في القصيص، ومدرسة المواكب في القرهود، والكلية الإنجليزية في الصفا 1، ومُجمّع زايد التعليمي في المزهر الرابعة، ومٌجمّع المدارس في البرشاء جنوب، وعدد من المدارس الأخرى في مواقع متفرقة من الإمارة، وشملت التحسينات: توفير ساحات للمواقف، تحسين المداخل والمخارج، وتوفير وسائل للتهدئة المرورية، مما أسهم في تقليل الازدحام وطوابير الانتظار، ورفع كفاءة الطرق ومستوى السلامة المرورية في محيط المدارس.