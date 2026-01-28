محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإيطالي مسار تطور علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية اليوم، مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار شراكتهما الإستراتيجية والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة ــ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مع الرئيس الإيطالي الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات حيث رحب سموه بالرئيس الضيف معبراً عن شكره وتقديره لحرص الرئيس الإيطالي على تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الإيطالية.. فيما أعرب الرئيس سيرجيو ماتاريلا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات إستراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل التنمية والازدهار للجميع.

واستعرض الجانبان العديد من مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا التي ترسم مستقبلاً واعداً لعلاقاتهما وتسهم في الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية القائمة من أجل الخير والازدهار للبلدين وشعبيهما خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة..إضافة إلى الجوانب الثقافية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك..مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بما يخدم مصالح الجميع.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية - الإيطالية التاريخية تشهد مساراً متطوراً منذ تأسيسها 1971.. مؤكداً سموه اهتمام دولة الإمارات بالبناء على ما تحقق في مسار هذه العلاقات من تقدم خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم رؤيتهما المشتركة بما في ذلك المجالات الثقافية التي تعد جسراً حيوياً للتواصل والتقارب المتبادل الحضاري..بجانب تعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماماً خاصاً.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غذاء تكريماً للرئيس الإيطالي والوفد المرافق.

حضر جلسة المحادثات..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة

وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والوفد المرافق للرئيس الإيطالي.

وكانت قد جرت للرئيس سيرجيو ماتاريلا لدى وصوله قصر الشاطئ مراسم استقبال رسمية حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو رئيس الدولة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته وصافح مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.