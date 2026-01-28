رئيس الدولة يبدأ غداً زيارة رسمية إلى روسيا

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يوم غد الخميس زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.