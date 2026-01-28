رئيس الدولة: عضوية باكستان في مجلس الأمن تعزز تعاونها مع الإمارات لدعم السلام العالمي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ بالرئيس الباكستاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، معرباً عن شكره له لحرصه على تعزيز العلاقات الإماراتية - الباكستانية التي تشهد نمواً متواصلاً.

وتطرق اللقاء إلى المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يسعى البلدان إلى إنجازها، متطلعين إلى أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآصف علي زرداري عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية لما فيه مصلحة الجميع.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق أن عضوية باكستان الحالية في مجلس الأمن الدولي، تعزز من تعاونها مع دولة الإمارات في منظمة الأمم المتحدة لدعم السلام الإقليمي والعالمي.

من جانبه أكد آصف علي زرداري متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وباكستان، مشيراً إلى أن مسار التعاون الثنائي يشهد تطوراً وأن بلاده حريصة على دفع هذا التطور إلى الأمام خاصة في المجالات الاقتصادية بما يفتح آفاقاً جديدة لشراكات تنموية مثمرة بين البلدين تعود بالنماء على شعبيهما.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والضيوف، وعدد من أعضاء الوفد المرافق للرئيس الضيف.

