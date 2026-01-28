سحب دفعة حليب الأطفال «Aptamil Advance 1 POF» من منافذ البيع

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء أن الأجهزة الرقابية تتابع عمليات التحري، والتأكد من سحب وخلو منافذ البيع الرئيسة في الدولة من دفعة واحدة لمنتج حليب الأطفال «Aptamil Advance 1 POF»من شركة «نيوتريشيا ميدل إيست» (دانون)، والمستخدم كحليب للرضع من عمر الولادة حتى ستة أشهر، وذلك نظراً لاحتمال احتوائها على مواد مضرة بالرضع.

وأوضحت الوزارة والمؤسسة في بيان صحافي أمس، أن الدفعة المشمولة بإجراء السحب تحمل تاريخ صلاحية 2026/11/08، ويأتي هذا الإجراء بعد رصد احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، والتي قد تُنتج مادة السيريوليد Cereulide، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وأعراض هضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة دانون عن سحب دفعات محددة من حليب الأطفال الرضع وحليب المتابعة الموزعة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بمادة السيريوليد، وفق ما أفادت به هيئة سلامة الأغذية الإيرلندية (FSAI).

وبالتنسيق مع شركة «نيوتريشيا ميدل إيست» في الإمارات، تم التحفّظ على جميع الدفعات المعنية المتوافرة في مستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقاً للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة الدفعات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى قيام «مؤسسة الإمارات للدواء» بالتعميم احترازياً بسحب الدفعة المتأثرة من المنتج في حال وجودها من جميع المنافذ والمنشآت الصحية في الدولة، بالتعاون مع السلطات المحلية. ونصحت المؤسسة جميع المستهلكين في دولة الإمارات الذين قاموا بشراء هذا المنتج، إلى ضرورة التحقق من تاريخ الصلاحية المذكور أسفل العبوة. وفي حال التطابق مع تاريخ الصلاحية 2026.11.08، يُنصح بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه بشكل آمن.