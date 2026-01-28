6 شروط لاستفادة الموظفين المواطنين من أنظمة العمل المرنة لرعاية والديهم

حددت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي ستة شروط للاستفادة من أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم ضمن مبادرة «بركتنا»، حيث تتيح الخدمة للقائمين على رعاية والديهم، تقديم طلب للحصول على شهادة «مقدم رعاية رئيس»، ما يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والرعاية، مشيرة إلى وجود 42 جهة حكومية في الإمارة تطبق أنظمة العمل المرنة، حيث تتضمن أهم المزايا المقدمة: إجازة من دون راتب وفق تشريعات الموارد البشرية السارية، أو العمل عن بُعد.

وتفصيلاً، تُمكّن خدمة أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم، مقدم الرعاية الرئيس من الحصول على شهادة اعتماد، تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية، حيث تتولى مؤسسة التنمية الأسرية، إصدار شهادة «مقدم رعاية رئيس»، وتقوم جهة العمل بتطبيق أنظمة العمل المرنة.

وتضمنت الشروط التي حددتها مؤسسة التنمية الأسرية، أن يكون مقدم الطلب، وكبار المواطنين (الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاماً وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين) من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملي بيانات الأسرة الصادرة عن إمارة أبوظبي ويقيمون إقامة دائمة في إمارة أبوظبي، وأن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيس لكبير السن من المواطنين، وصلة القرابة من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويقيم معه إقامة دائمة في المسكن والمسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له، وأن يكون مقدم الطلب من موظفي الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي المطبقة للخدمة التي تم تحديدها.

كما تضمنت الشروط، أن تكون الحالة الصحية لكبير السن المواطن تحتاج إلى رعاية دائمة (وجود عارض جديد، أو تدهور في حالة كبير السن المواطن الصحية، أدت إلى عجز حركي يستدعي توفير المساعدة والعناية على مدار اليوم في مسكنه لضمان سلامته وتوفير احتياجاته اليومية)، وفق تقرير طبي صادر عن المنشآت الصحية التابعة لإمارة أبوظبي (عمر التقرير الزمني أقل من ثلاثة أشهر)، وعدم وجود ممرض دائم لرعاية كبير السن المواطن في المنزل، إضافة إلى إبلاغ جهة العمل بأي مستجدات تتعلق بوضع مقدم الطلب مع كبير السن المواطن، على أن يتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن أي خصومات مرتبطة بصندوق التقاعد عند التقديم على إجازة من دون راتب، وذلك وفقاً لسياسات جهة العمل.

وأوضحت مؤسسة التنمية الأسرية، أن آلية التقديم على طلب الحصول على الموافقة، للاستفادة من أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم تكون عبر نظام «تم» من دون أي رسوم، واتباع خطوات تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة، واستلام إشعار بتأكيد الطلب، وتلي ذلك جدولة الزيارة المنزلية من مؤسسة التنمية الأسرية، واستلام تأكيد موعد الزيارة للدراسة الاجتماعية، من خلال إشعار من منصة «تم»، واستقبال فريق المؤسسة في المنزل للدراسة الاجتماعية، حيث يترتب على دراسة الحالة استلام إشعار الموافقة أو الرفض، والحصول على شهادة مقدم رعاية رئيس للوالدين في حالة الموافقة.

وشملت الجهات المطبقة لأنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للتراث، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وبلدية منطقة الظفرة، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومركز بيت العائلة الإبراهيمية، وهيئة المساهمات الاجتماعية معاً، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الطاقة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة الصحة.

وتضمنت الجهات: دائرة البلديات والنقل، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز النقل المتكامل، ومؤسسة التنمية الأسرية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومركز الإحصاء أبوظبي، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتدريب المهني والتقني، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إضافة إلى جامعة خليفة.

بركتنا

تهدف مبادرة «بركتنا» إلى ترسيخ الروابط الأسرية من خلال تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة، تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتُعزّز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة، لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية، بما يضمن رفع جودة حياة كبار المواطنين، ويسهم في تحقيق التماسك الأسري لبناء مجتمع متلاحم، يُجسِّد القيم الأصيلة الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وتوفر المبادرة 6 خدمات لتعزيز حياة كبار المواطنين، تشمل: الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين، وأنظمة عمل مرنة للقائمين على رعاية والديهم، واعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة، وإمكانية إجراء تحسينات منزلية، والحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية، إضافة إلى خدمة تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية.