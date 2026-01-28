محمد بن راشد: دبي قصة طموح تُكتب فصولها بإنجازات تسابق الزمن

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي، «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي»، في خطوة محورية تعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتدعم في الوقت ذاته جاذبية إمارة دبي كوجهة مفضلة للعمل والعيش.

ويُعد «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» أكبر توسعة داخلية لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، حيث يبلغ إجمالي مساحة الموقع 7.1 ملايين قدم مربعة، وإجمالي المساحة الطابقية 17.7 مليون قدم مربعة، وتتجاوز القيمة التطويرية الإجمالية التقديرية للمشروع 100 مليار درهم.

مشاريع نوعية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إمارة دبي تواصل ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للاقتصاد والمال والأعمال، من خلال تطوير مشاريع نوعية تستشرف المستقبل وتوفر منظومة متكاملة تجمع بين متطلبات العمل وجودة الحياة، بما يجعل الإمارة الخيار الأول للشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم.. دبي قصة طموح لا تتوقف، تُكتب فصولها بإنجازات تسابق الزمن، وإرادة تؤمن بأن صناعة المستقبل مسؤولية لا تُؤجَّل.. في دبي لا ننتظر التحولات، بل نصنعها، ونحوّل الأحلام إلى منجزات تخاطب العالم بلغة الريادة».

وأضاف سموه: «يمثل (زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي) خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي والعالم، حيث سيُضاعف قدرات المركز لاستيعاب أكثر من 42 ألف شركة وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف موظف، ويُضيف أكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية والذكاء الاصطناعي، مع توفير مساحات متقدمة للأعمال والابتكار والتعليم والسكن. مركز دبي المالي العالمي هو قلب دبي الاقتصادي النابض، وجسرها الذي يصل الشرق بالغرب، ومنصة يلتقي عندها الاستثمار بالابتكار».

وأشاد سموه، بالتحول الاستثنائي الذي شهده قطاع الخدمات المالية في دبي منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004، كما ثمّن سموه التزام فريق عمل المركز بالريادة وقيادة مرحلة جديدة من تطوير القطاع المالي، بما يُعزز مكانة دبي وجهة مالية واستثمارية رائدة على مستوى العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي - زعبيل ديستركت - ليستوعب 125 ألف متخصص على مساحة 17 مليون قدم طابقي.. بقيمة إجمالية 100 مليار درهم.. لنحقق هدفنا بأن نكون ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم».

وأضاف سموه: «سيضم المشروع الجديد توسعة لأكاديمية المركز المالية لتستوعب 50 ألف طالب سنوياً.. ومركز ابتكار للاقتصاد الرقمي على مساحة مليون قدم مربعة يستوعب 6000 شركة و30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة لإطلاق مركز للفنون والثقافة ومركز مؤتمرات وبنية تحتية تقنية هي الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية».

وأردف سموه: «اقتصادنا الوطني يمر بنقلات نوعية.. وتوسعاتنا هدفها تحقيق قفزات تنموية.. ومستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم».

وجرى الإعلان عن التوسعة خلال حفل أُقيم في موقع المشروع في منطقة زعبيل بالقرب من مركز دبي المالي العالمي، إيذاناً بالإطلاق الرسمي لمشروع «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ عارف أميري، وأعضاء مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، ومجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

بيئة مالية متكاملة

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يجسد (زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي) التزامنا الراسخ برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بناء بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة على النمو والازدهار، بما يعزز قدرة دبي على قيادة التحولات في القطاع المالي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية».

وأضاف سموه: «يُشكل (زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي) نقلة استراتيجية جديدة في مسيرة المركز، ومنصّة لانطلاق مرحلة متقدمة من الابتكار والتطوير في القطاع المالي العالمي. المشروع الجديد يُسهم في استيعاب النمو المتسارع للشركات العالمية والمؤسسات المالية والتقنية، ويؤكد التزامنا بالاستمرار في تطوير بيئة أعمال رائدة ومرنة، ترسي معايير جديدة للتميز المالي، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات».

وسلط الحفل، الذي أقيم تحت شعار «هنا يبدأ الغد»، الضوء على إرث مركز دبي المالي العالمي المُمتد لأكثر من 20 عاماً، ومسيرته الناجحة في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمارات عبر إمارة دبي منذ تأسيسه في عام 2004، وصولاً إلى مكانته اليوم كمركز مالي عالمي يتمتع ببنية تحتية وأطر حوكمة عالمية المستوى.

واستعرض الحفل ملامح «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي»، مقدماً للحضور تصوراً متكاملاً لمستقبل المشروع، الذي سيُسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز ليضم أكثر من 42 ألف شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف موظف.

نقلة نوعية

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «ستُمثل هذه التوسعة نقلة نوعية في مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وستعزز مساهمة مركز دبي المالي العالمي في النمو الاقتصادي لإمارة دبي. كما سيوفر (زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي) فرصاً استثنائية للشركات ورواد الأعمال، بوصفه شريكاً موثوقاً للنمو، ومحركاً قوياً للابتكار، وبيئة تنظيمية مبتكرة، وحاضنة داعمة للأعمال، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً ومنصة لصياغة مستقبل القطاع المالي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يُسهم (زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي) في تعزيز تنافسية دبي العالمية، وستُشكل هذه التوسعة الجديدة وجهة جاذبة للخبرات والمواهب والكفاءات العالمية في مجال الخدمات المالية. إذ سيُرسي المشروع الجديد معايير جديدة لدمج بيئات العمل والرفاهية، بما يعزز التميز المهني وجودة الحياة في آن واحد. وباعتباره مجتمعاً متكاملاً يحتضن المبدعين والمبتكرين ورواد القطاع المالي، سيدعم المشروع مسيرة النمو للـ20 عاماً المقبلة».

التقنيات المستقبلية

ويمثل مشروع التوسعة مرحلة جديدة في مجال التقنيات المستقبلية، حيث تم تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مُصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم.

وسيُسهم مركز «إنوفيشن هب»، الذي سيتضاعف حجمه ثلاث مرات، في ترسيخ طموحات دبي في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب إنشاء مجمع متقدم للذكاء الاصطناعي. وقد صُممت المرافق خصيصاً لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأكثر من 6000 شركة و30 ألف مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، ما يُتيح تحقيق نجاحات نوعية في تطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار التجاري، إضافة إلى ذلك، ستضم المنطقة مركزاً للألعاب والتقنيات الغامرة لترسيخ مكانة دبي كمركز رائد في مجال ألعاب الجيل القادم والمحاكاة وصناعة المحتوى الرقمي.

وتماشياً مع استراتيجية التعليم في إمارة دبي (E33)، يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى ترسيخ مكانته وجهة عالمية للتعليم العالي، وذلك من خلال استقطاب جامعات عالمية مرموقة مصنّفة ضمن أفضل 25 جامعة في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات.

كما ستتوسّع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي 10 أضعاف لتصل مساحتها إلى 370 ألف قدم مربعة، بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً.

بنية تحتية متطورة

وستشمل التوسعة أيضاً جناحاً فنياً فريداً من نوعه - «آرت بافيليون»، بما يُعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز للفنون والثقافة في دبي، وسيتم تخصيص مواقع محددة لعرض أعمال فنية ومعمارية بارزة.

وسيُشكل «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» وجهة متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وسكان دبي على حدٍ سواء، من خلال توفير مزيج متوازن من المساحات التجارية والسكنية، تتوسطها ساحة رئيسة، إضافة إلى مركز مؤتمرات، وفنادق، ومتاجر فاخرة، وبنية تحتية تكنولوجية متطورة.

وستتميّز المساحات المفتوحة، التي جرى تصميمها بعناية فائقة، بمساحات خضراء واسعة وتنوّع بيولوجي غني، بما يُسهم في توفير بيئة صحية متكاملة للعمل والعيش والتواصل الاجتماعي. ويرتكز تصميم مشروع التوسعة على تعزيز الترابط وسهولة التنقل، حيث يتصل المشروع بمنطقة «جيت ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» الحالية عبر جسر أيقوني.

وسيتم تنفيذ «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» على ست مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، فيما يَجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وبفضل موقعه الاستراتيجي يوفّر «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» سهولة الوصول إلى أبرز المعالم والبنية التحتية في دبي، فيما سيُعزز مسار أخضر متكامل الصحة والرفاه والتواصل، وستسهل التوسعة أيضاً الوصول إلى وسائل النقل المستقبلية.

ويُشكّل المشروع مركزاً حيوياً وشاملاً للابتكار والتعاون والإبداع والتميز والنمو، ويُعزى ذلك إلى التخطيط الحضري الدقيق للمشروع، الذي يشمل تحسين الطرق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتصاميم المعمارية الأيقونية، والالتزام الراسخ بالاستدامة.

محمد بن راشد:

• دبي تواصل ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للاقتصاد والمال والأعمال.

• في دبي لا ننتظر التحولات بل نصنعها، ونحوّل الأحلام إلى منجزات تخاطب العالم بلغة الريادة.

• اقتصادنا الوطني يمر بنقلات نوعية.. وتوسعاتنا هدفها تحقيق قفزات تنموية.. ومستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم.

مكتوم بن محمد:

• المشروع يجسد التزامنا الراسخ برؤية محمد بن راشد في بناء بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار، وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة على النمو والازدهار.

• 6 مراحل تنفيذية.. المرحلة الأولى تنجز في 2030، واكتمال المخطط الرئيس للمشروع خلال 2040.