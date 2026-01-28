محمد بن راشد: المشاركات الدولية الواسعة في «غلفود» تعكس الثقة العالمية بدبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، جانباً من فعاليات النسخة الـ31 من معرض «غلفود 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يشهد مشاركة دولية واسعة تعكس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وتنظيم الفعاليات الكبرى، ذات التأثير الاقتصادي.

وتأتي زيارة سموه للمعرض في وقت يشهد فيه «غلفود» أكبر توسع في تاريخه، بمشاركة أكثر من 8500 جهة عارضة من نحو 195 دولة، وعرض أكثر من 1.5 مليون منتج في مختلف فئات الصناعات الغذائية، بما يرسخ دوره منصة جامعة للأسواق والمنتجين والمبتكرين، ومحوراً رئيساً في منظومة الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، عبر فعالياته المستمرة حتى 30 يناير الجاري، تزامناً مع انعقاده في «مركز دبي للمعارض» بمدينة إكسبو دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ماضية في دعم تطوير صناعة الغذاء العالمية، عبر تعزيز بيئة متكاملة تواكب التحولات التي يشهدها القطاع، وتدعم الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتجارة، وتعزيز مرونة المنظومة الغذائية، وضمان استدامتها، بما يخدم الاقتصادات والمجتمعات على حد سواء.

وأشاد سموه بالمشاركات الدولية الواسعة في معرض غلفود، وما تعكسه من ثقة عالمية راسخة بدبي وجهة رئيسة للأعمال والمعارض الكبرى، مؤكداً أن المعرض يرسخ دور الإمارة منصة عالمية لربط الأسواق، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم قطاع حيوي يُشكل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي على المستوى العالمي.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته التي رافقه خلالها، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، على تفقد عدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة، حيث اطلع على أحدث ما تقدّمه من منتجات غذائية وحلول مبتكرة وتقنيات حديثة، تدعم تطوير صناعة الغذاء وتعزيز استدامتها.

وشملت جولة سموه في المعرض زيارة الجناح الهولندي، حيث اطلع على ما يُقدّمه من منتجات غذائية متقدمة وحلول مبتكرة تعكس ريادة هولندا في مجالات الزراعة المستدامة وتقنيات الغذاء، واستمع سموه إلى شرح حول اعتماد التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز جودة المنتجات الغذائية الموجهة للأسواق العالمية، كما زار سموه جناح اليابان الذي يستعرض مجموعة من الحلول الغذائية المتطورة القائمة على الابتكار والدقة العالية في التصنيع، إلى جانب التركيز على الجودة وسلامة الغذاء. واطلع سموه على نماذج من المنتجات التي تعكس التقدم الياباني في تطوير الأغذية ذات القيمة المضافة، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة.

كما توقف سموه عند جناح إيطاليا، حيث تعرّف إلى تنوع الصناعات الغذائية الإيطالية وما تتميز به من جودة عالية وتراث صناعي عريق، إلى جانب الابتكارات الحديثة في مجالات التصنيع والتغليف، ودور الشركات الإيطالية في تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق شراكاتها التجارية.

منصة عالمية

يُعدّ معرض «غلفود» في نسخته الأكبر والأكثر تمثيلاً على المستوى العالمي حتى الآن، منصة موحدة لاقتصادات الغذاء في العالم. وقد عزّزت الأسواق المنتجة الرئيسة، بما في ذلك مصر والهند وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة، حضور علاماتها التجارية، مع تسجيل مشاركة غير مسبوقة للعلامات الوطنية. كما أسهم الحدث في فتح مسارات تجارية جديدة مع دول تشارك لأول مرة، منها ليبيا ولوكسمبورغ ورواندا وسلوفاكيا والسويد وأوغندا، ما يدعم النمو الاقتصادي العالمي.

محمد بن راشد:

• الإمارات ماضية في دعم تطوير صناعة الغذاء العالمية عبر تعزيز بيئة تواكب التحولات التي يشهدها القطاع.

• المعرض يؤكد دور دبي الرائد في ربط الأسواق العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع حيوي للاقتصاد العالمي.

• 1.5 مليون منتج غذائي تعكس حجم التوسّع والنمو في منظومة الغذاء العالمية.