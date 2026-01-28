2000 عامل في «المحيصنة» يستفيدون من محاضرات توعوية أمنية ومجتمعية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص، محاضرات توعوية أمنية ومرورية ومجتمعية، استهدفت قرابة 2000 عامل في منطقة المحيصنة، وذلك تحت مظلة وزارة الداخلية.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الوعي الأمني والمجتمعي لدى فئة العمال، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تدعم جودة الحياة في الإمارة.

وقالت رئيسة مجلس الروح الإيجابية فاطمة بوحجير، إن هذه المحاضرات تعزز أهداف المجلس الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الإيجابية من خلال نشر التوعية بين فئات المجتمع المختلفة، وخصوصاً الفئة العمالية التي تُعد شريكاً أساسياً في نهضة الإمارة. وأضافت: «نؤمن بأن بناء مجتمع آمن يبدأ من بناء الفرد الواعي بحقوقه وواجباته، وهذا ما نسعى إليه من خلال برامجنا ومبادراتنا المتنوعة. هذه المحاضرات لا تقدم التوعية وحسب، بل تعزز بناء جسور الثقة بين شرطة دبي والمجتمع، وسط بيئة يسودها الاحترام المتبادل والوعي الحقيقي بالقوانين، وبما ينسجم مع أهدافنا في الوصول إلى مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً وسعادة».

وتضمنت المحاضرات إرشادات ورسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية من الاحتيال بمختلف أنواعه، إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة، والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة».

وشارك في تقديم المحاضرات الرائد ربيع المهيري، من الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والنقيب أحمد الكعبي، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وملازم أول محمد المهيري، من إدارة التواصل مع الضحية، والرقيب عمر أفلاطون، من الإدارة العامة للمرور، والعريف أول أحمد سالم، من الإدارة العامة للعمليات.