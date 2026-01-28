48 دورة متخصصة في مركز تدريب شرطة رأس الخيمة خلال 2025

نفذّ مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، خلال العام الماضي، 48 دورة متخصصة في مجالات شرطية وأمنية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها 978 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة.

وأشار مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، الرائد أحمد آل علي، إلى أن عقد هذه الدورات على مدار عام 2025 يندرج ضمن خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير قدرات منتسبيها ومهاراتهم، بما ينسجم مع جهودها في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة للمتعاملين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات العمل الشرطي كافة في الدولة.

وأضاف أن المحاضرين المواطنين القائمين على هذه الدورات شكلوا النسبة الأعلى من إجمالي المحاضرين، ما يعكس حرص مركز تدريب شرطة رأس الخيمة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات التدريبية الوطنية.