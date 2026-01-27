عبدالله بن زايد يصل الكويت في زيارة عمل

وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم إلى العاصمة الكويتية في زيارة عمل إلى دولة الكويت الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى المطار الأميري وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت الشقيقة، ابتداء من يوم 29 من شهر يناير الجاري ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت عنوان "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد".

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة، الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، ووزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة حميد عبيد أبوشبص، ونائب وزير دولة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، وسفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن جاسم النويس.