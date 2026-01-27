برعاية الشيخة فاطمة.. الاتحاد النسائي العام ينظم المنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة لمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ينظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، المنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية، من 29 يناير الحالي حتى 3 فبراير المقبل، تحت شعار "نحن معاً.. ومعاً نكون.. ومعاً نصنع الغد".

ويربط المنتدى بين "رؤية أم الإمارات 50:50"، التي رسخت منذ البدايات مكانة المرأة بوصفها أساس الأسرة، وقلب المجتمع، ومحرك التنمية، وبين "رؤية كويت جديدة 2035"، التي تضع الإنسان وتمكين الطاقات الوطنية في صميم نهضتها، بما يعكس وحدة التوجه وتكامل الرؤى بين البلدين الشقيقين في الاستثمار في الإنسان وبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تمثل نموذجاً راسخاً في الأخوة العربية والعمل الخليجي المشترك، مشيرةً سموها إلى أن تمكين المرأة يشكل محوراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة في البلدين، انطلاقاً من قناعتهما بأن الاستثمار في المرأة يعد استثماراً في استقرار المجتمع وتقدمه، فهي قلب الأسرة وعصب التنمية وشريك فاعل في صناعة المستقبل.

وقالت سموها: يجسد المنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية ترجمة عملية لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومنصة إستراتيجية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالمرأة والأسرة والمجتمع.

ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، واحتفاءً بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لمسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تمكين المرأة ودعم دورها التنموي.

ويجمع المنتدى بين الحضور الواقعي والمشاركة الافتراضية، ليشكل مساحة مشتركة تعزز الحوار البناء، وتدعم تبادل الخبرات، وتسهم في بناء مستقبل مشترك بثقة الشركاء ووحدة المسار.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور المرأة الإماراتية والكويتية في ترسيخ الأخوة التاريخية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات المعنية بالمرأة، كما يوفر منصة حوارية تجمع القيادات النسائية لمناقشة القضايا ذات الأولوية، وتبادل الرؤى، واستشراف مستقبل تقوده المرأة من خلال مبادرات مشتركة وتوصيات عملية تسهم في تحسين جودة الحياة.

ويتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً برعاية دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث يشكل المعرض مساحة تفاعلية حضورية في مقر الاتحاد النسائي العام، تعكس نماذج حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال مشاركة الجهات الداعمة، والأسر المنتجة، والشركات الصغيرة والناشئة.

كما يبرز المعرض البعد الثقافي والاجتماعي للتمكين عبر عرض الحرف اليدوية، والمأكولات الشعبية، والأزياء التقليدية الإماراتية والكويتية، بما يجسد الدور المحوري للمرأة في حفظ التراث وتحويله إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين.

ويشكل المنتدى محطة نوعية لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق مسارات عمل مشتركة ومبادرات عملية تسهم في تطوير برامج تمكين المرأة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.