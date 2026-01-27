محمد بن راشد يطلق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي - زعبيل ديستريكت بـ 100 مليار درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي تحت اسم "زعبيل ديستريكت".

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي – زعبيل ديستريكت - ليستوعب 125 ألف متخصص على مساحة 17 مليون قدم طابقي.. بقيمة إجمالية 100 مليار درهم.. لنحقق هدفنا بأن نكون ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم".

وأضاف سموه: "سيضم المشروع الجديد توسعة لأكاديمية المركز المالية لتستوعب 50 ألف طالب سنوياً.. ومركز ابتكار للاقتصاد الرقمي على مساحة مليون قدم مربع يستوعب 6000 شركة و30ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة لإطلاق مركز للفنون والثقافة ومركز مؤتمرات وبنية تحتية تقنية هي الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية".

وتابع سموه: "اقتصادنا الوطني يمر بنقلات نوعية.. وتوسعاتنا هدفها تحقيق قفزات تنموية.. ومستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم".