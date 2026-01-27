خلال 2025.. "الشؤون الإسلامية بدبي" تخصص 56 أرضاً لبناء مساجد جديدة

خصصت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 56 أرضاً لبناء مساجد جديدة موزعة على 37 منطقة في مختلف أنحاء دبي خلال العام 2025، وافتتحت الدائرة خلال العام نفسه 29 مسجداً بكلفة إجمالية بلغت 250 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مصلٍ، موزعة على 28 منطقة.

تزامن ذلك مع استمرار الدائرة في الإشراف على تنفيذ 53 مسجداً قيد الإنشاء، بكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 32 ألف مصلٍ، موزعة على 36 منطقة.