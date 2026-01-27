«تمكين المجتمع» تشارك بمعرض مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

تشارك وزارة تمكين المجتمع في فعاليات معرض «الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية» الذي يعقد بميدان الريف اليوم ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

وتنظم الوزارة، خلال المعرض، سلسلة من الجلسات الحوارية بالتعاون مع عدد من مؤسسات النفع العام، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين المنتسبين إليها، تسلّط فيها الضوء على أهمية ترسيخ الوعي بمخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتوعية بالجرائم الإلكترونية.

وتتنوع موضوعات الجلسات الحوارية، حيث تشارك «جمعية توعية ورعاية الأحداث» عبر جلسة «القرار الواعي لدى الشباب: طريق الوقاية من السلوكيات الخطرة»، فيما تشارك «جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين» بجلسة «المسؤولية القانونية: حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والمخدرات».