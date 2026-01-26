بمشاركة الإمارات.. انطلاق تمرين "أمن الخليج العربي 4" في قطر

انطلقت بدولة قطر الشقيقة، فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي (4)"، بمشاركة قوة أمنية إماراتية، إلى جانب قوات وأجهزة الدول الأعضاء، ووحدات متخصصة من الولايات المتحدة الأميركية.

جاء انطلاق التمرين تحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية، وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" بدولة قطر، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من دول المجلس، بينهم رؤساء اللجان العليا للتمرين، وقادة وضباط الأجهزة المشاركة.

يستمر التمرين حتى الرابع من فبراير المقبل ، ويتضمن تنفيذ أكثر من (70) فرضية ميدانية، تتجاوز (260) ساعة تدريبية، لتغطي سيناريوهات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والطوارئ وحماية المنشآت، إضافة إلى عمليات القيادة والسيطرة والتنسيق المشترك بين غرف العمليات المتخصصة.

وأكد العميد عبدالعزيز الأحمد، رئيس القوة الإماراتية لتمرين أمن الخليج العربي (4)، أن المشاركة في التمرين تجسد التزام دولة الإمارات بتطوير منظومات التعاون الأمني الخليجي، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة لمختلف المخاطر والتهديدات، مشيراً إلى أن التمرين يمثل محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية، ورفع كفاءة القوات المشاركة، وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية الخليجية والصديقة.

يُعد تمرين "أمن الخليج العربي"، أحد أبرز المحطات التدريبية على مستوى المنظومة الأمنية الخليجية، لما يوفره من بيئة عمليات واقعية تسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل الميداني، وتطوير قدرات الاستجابة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.