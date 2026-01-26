4.36 مليار درهم قيمة البرامج الخيرية لـ"إسلامية دبي" خلال عام 2025

سجل قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خلال عام 2025 أداء استثنائيا بعدما بلغ إجمالي التبرعات أكثر من 4.36 مليار درهم ما انعكس في حجم المصروفات الخيرية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية المجتمعية.

فقد أسهمت التبرعات في تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تجاوز إجمالي إنفاقها 178 مليون درهم شملت قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والإسكان وتفريج الكرب ضمن نموذج مؤسسي يركز على تعظيم الأثر واستدامته.

وشكل عام 2025 نقطة تحول في مسار العمل الخيري إذ انتقل من نمو كمي في حجم التبرعات إلى نمو نوعي في توجيهها .

ومكنت القفزة في التبرعات من توسيع نطاق المبادرات الاستراتيجية المستدامة وزيادة عدد المستفيدين ليصل إلى أكثر من 227 ألف مستفيد مقارنة بعام 2024 الذي ركز على بناء القاعدة التنظيمية وتوسيع قنوات العطاء.

وترجمت نتائج 2025 عمليا من خلال مبادرات استراتيجية مستدامة حققت نسب إنجاز كاملة أو تجاوزت المستهدفات من بينها مبادرة "بيتي" ومركز غسيل الكلى الذي حقق المستهدف بتوفير 40 سريرا ومبادرة "تبرعكم حياة" التي حققت نسبة إنجاز 100 بالمائة إلى جانب مبادرة "ياك العون" التي تجاوزت المستهدف بنسبة 194 بالمائة واستفادت منها أكثر من 1543 حالة إضافة إلى دعم مبادرات علاجية وإنسانية نوعية من أبرزها مبادرات زراعة الكلى بما يعكس كفاءة توجيه التبرعات نحو احتياجات مجتمعية حقيقية.

وعلى صعيد التوطين واصل القطاع خلال عام 2025 تعزيز استدامة رأس المال البشري الوطني في العمل الخيري لترتفع نسبة التوطين إلى 51 بالمائة مدعومة بشراكات خدمية بلغت 12 شراكة أسهمت في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية وربط الموارد البشرية الوطنية بمسارات أثر مجتمعي ملموس.

وأكد أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة أن نتائج قطاع العمل الخيري لعام 2025 تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في مسار العمل الخيري انتقلت خلالها الدائرة من التركيز على حجم التبرعات إلى جودة توجيهها وتعظيم أثرها المجتمعي واستدامته.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس نضج المنظومة المؤسسية للعمل الخيري في دبي وقدرتها على تحويل العطاء إلى حلول تنموية طويلة الأمد بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة.

من جهته قال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة محمد مصبح ضاحي إن ما تحقق خلال عام 2025 يجسد انتقال العمل الخيري في دبي إلى مرحلة أكثر نضجا وتأثيرا تقوم على بناء منظومة مستدامة قادرة على مضاعفة الأثر الاجتماعي.