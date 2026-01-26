"نادي دبي للصحافة" ينظّم "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي" بحضور وزير الإعلام في دولة الكويت

بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وتحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، يتوجّه وفد إعلامي إماراتي إلى الكويت مطلع فبراير المقبل ضمن زيارة ينظمها نادي دبي للصحافة، للاحتفاء بالروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، من خلال "الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي" وذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري.

ويضم الوفد الإماراتي أكثر من 100 من القيادات والرموز الإعلامية في دولة الإمارات ويشمل نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية والصحافية الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف، ولفيف من الكُتّاب، والصحافيين، وصُنّاع المحتوى، والفنانين والمنتجين، والمؤثرين، كما يضم الحدث نخبة من أهم القيادات الإعلامية والصحافية وأبرز الكتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي في دولة الكويت.

وفي هذه المناسبة، قالت نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي: "الإعلام الكويتي إعلام رائد وكان له السبق في تشكيل أهم ملامح المشهد الإعلامي الخليجي خلال القرن الماضي، وتجمعنا به علاقات تعاون وثيقة ونموذجية تعود إلى مرحلة ما قبل قيام دولة الاتحاد. واليوم، نؤكد دور الإعلام كشريك في تعزيز وتنمية الشراكة التاريخية بين دولة الإمارات ودولة الكويت التي طالما قامت على أساس من الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة والحرص على بناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين".

ويتخلّل الحفل تكريم نادي دبي للصحافة لنخبة من الإعلاميين الكويتيين الذين أسهموا في تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، لاسيما الكوادر الإعلامية التي كان لها حضورها البارز في "جائزة الإعلام العربي" منذ تأسيسها من قبل نادي دبي للصحافة في العام 1999، والتي تُعد المحفل الأهم والأبرز عربياً للاحتفاء بالتميز في عالم الإعلام العربي.

ومن المقرر أن يشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للإعلام وتلفزيون الكويت لتعزيز التعاون في مجال الإنتاج المشترك، ولمزيد من تبادل الأفكار والتجارب الناجحة لتطوير محتوى إعلامي عالي الجودة. كما ستُعقد جلسة حوارية ينظمها مجلس شباب إعلام دبي بالتعاون مع مجلس شباب الإعلام الكويتي بعنوان "الإعلام وصوت الشباب- الإمارات والكويت".

من جانبها، أوضحت مديرة نادي دبي للصحافة مريم الملا، أن الزيارة تمثل دفعة جديدة لعلاقات التعاون النموذجي للمجتمع الإعلامي في كلٍ من الإمارات والكويت، معربةً عن اعتزاز النادي بأوجه التعاون العديدة التي طالما جمعته بنخبة من أهم وأبرز صُنّاع الإعلام الكويتيين، لاسيما من خلال "قمة الإعلام العربي" و"جائزة الإعلام العربي" ومنذ انطلاقهما في دبي قبل أكثر من 25 عاماً.

وقد أثنى أعضاء الوفد الإعلامي الإماراتي على هذه المبادرة والتي أكدوا أنها تأتي مستلهمةً لحرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة، ودفعها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.