اختتام الملتقى "السوري الإماراتي" للجاهزية الطبية في دمشق

اختُتم اليوم في العاصمة السورية دمشق، الملتقى "السوري الإماراتي" للجاهزية الطبية، الذي أُقيم برعاية وزارة الصحة السورية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تدريب 10 آلاف من العاملين الصحيين في المستشفيات السورية خلال خمس سنوات .

ونُظم الملتقى من قبل برنامج "جاهزية سورية" والوطنية للتدريب "تدريب"، وباعتماد من المركز الأوروبي لطب الكوارث، واستمر 3 أيام . وتضمن البرنامج محاضرات تدريبية وورش عمل وتمارين طاولة وحية تحاكي الواقع .

وأُعلن خلال الملتقى عن تأسيس مراكز طبية تدريبية معتمدة في طب الطوارئ والكوارث والأزمات في مقر الهيئة السورية للتخصصات الطبية، ومستشفى دمشق، والمستشفى الميداني .

ويأتي تنظيم الملتقى وتأسيس مراكز التدريب الطبي التخصصية المعتمدة في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة السورية والوطنية للتدريب "تدريب" . وأكد رئيس الهيئة السورية للتخصصات الطبية وممثل وزارة الصحة في "جاهزية سورية" الدكتور إياد بعث، أن البرنامج يركز على دعم القطاع الصحي الوطني من خلال بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تدريب الأطباء والممرضين وفرق الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني و القيادات الطبية والإدارية.

وأوضح رئيس أطباء سورية الدكتور أسعد شرف الدين، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل نحو 10 آلاف من العاملين في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي، اعتمادًا على منهج علمي متطور . و قال الدكتور عادل الشامري العجمي، جراح القلب الإماراتي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات "جاهزية"، إن الملتقى سيُنظم بشكل دوري في كل من سورية والإمارات، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في طب الطوارئ والعناية المركزة والجراحة.

وأوضح أنه خلال الدورة الحالية تم تدريب أكثر من 200 من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية وفق منهج موحد ومعتمد من أكاديمية جاهزية والمركز الأوروبي لطب الكوارث .

وأكدت المدير التنفيذي للوطنية للتدريب "تدريب" العنود العجمي،، أن الملتقى "السوري-الإماراتي" للجاهزية الطبية يأتي ضمن مساعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير القطاع الصحي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية وكوادر الإسعاف والدفاع المدني، وتحسين مستوى الاستجابة للطوارئ الصحية.