منصور بن محمد يبارك لجوعان بن حمد آل ثاني انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم، للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس":" نبارك لأخي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، ونجدد ثقتنا الكاملة بقدرته على دفع المسيرة الأولمبية الآسيوية لآفاق جديدة من التميز بما يخدم تطلعات شباب القارة، ويعزز من مستويات التعاون الدولي خلال المرحلة القادمة".