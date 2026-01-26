حمدان بن محمد يبارك لجوعان بن حمد آل ثاني انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أبارك لأخي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية للمجلس التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.. الشيخ جوعان قامة رياضية متميزة، سيقدم بخبراته وتجاربه الكثير للإرتقاء بمستوى الحركة الأولمبية على صعيد قارة آسيا، وتمنياتنا له بالتوفيق في هذه المهمة".