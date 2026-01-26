بمشاركة قيادات تربوية: كراود ديجيتال تستعرض منصة حماية

في خطوة تعزز من ريادة إمارة دبي في مجال التحول الرقمي المجتمعي، نظم مجلس حماية بالتعاون مع شركة كراود ديجيتال ورش عمل تخصصية لاستعراض آليات عمل وتفعيل "منصة حماية الرقمية"، التي تُعد المظلة الموحدة للمبادرات التربوية والأمنية الموجهة للميدان التعليمي.

جمعت الورشة نخبة من صناع القرار والمختصين، وملاك المبادرات لرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الأمنية والشركاء التقنيين.

حضور قيادي وتكاتف مؤسسي

شهدت ورش العمل تكاتفًا مؤسسيًا واسعًا يعكس تكامل الرؤى؛ حيث انطلقت الجلسات بمشاركة فاعلة من ممثلي وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).

كما سجل الحضور القيادي مشاركة العميد ناصر الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي وعضو مجلس حماية، والعميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي وعضو وأمين سر المجلس.

واكتملت منظومة التعاون بتمثيل من شركة كراود ديجيتال، ضم كلًا من أميرال المهدوي، المدير التنفيذي للشركة، وأحمد ملحم، الشريك الإداري، تأكيدًا على تلاحم الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة الميدان التربوي.

كراود ديجيتال: تعاون استراتيجي لرسم مستقبل الأمان الرقمي

وبصفتها الشريك التقني المطور للمنصة، استعرضت شركة كراود ديجيتال خلال الورشة ملامح رحلتها في تحويل الرؤية الأمنية الطموحة لشرطة دبي إلى واقع رقمي ملموس؛ حيث نجحت الشركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعقدة وتحويلها إلى أدوات تدعم التدخل الوقائي السريع في الميدان التربوي.



وفي هذا السياق، صرح المدير التنفيذي لشركة كراود ديجيتال أميرال المهدوي قائلًا:

"يمثل اليوم محطة فارقة في مسيرة سلامة الطلاب ورسم ملامح مستقبل التعليم في مجتمعنا. إن منصة حماية التابعة لشرطة دبي تتجاوز كونها مجرد تدشين تقني؛ فهي مبادرة وطنية استراتيجية صُممت لتعزيز منظومة الحماية، ورفع كفاءة الاستجابة، وترسيخ قيم الثقة في الميدان التربوي بجميع مكوناته. وإنني لفخور بالدور الذي لعبته كراود ديجيتال في تطوير هذه المنصة، وأعرب عن امتناني لشرطة دبي وجميع الشركاء على ثقتهم، ونحن ملتزمون تمامًا بدعم نمو المنصة وتأثيرها في المرحلة المقبلة".

ومن جانبه، أكد السيد أحمد ملحم، أن المهمة كانت تتجاوز حدود التطوير التقني التقليدي، قائلًا:

"إن العمل على منصة حماية هو في جوهره بناء لمنظومة ثقة متكاملة تجمع بين المدرسة والأسرة والأمن تحت مظلة واحدة، حيث تنطلق رؤيتنا في كراود ديجيتال من تسخير الابتكار لخدمة الإنسان، ولا يوجد أثر أسمى من المساهمة في طمأنة أولياء الأمور وضمان سلامة جيل المستقبل عبر حلول رقمية رائدة."

منصة حماية: منظومة ذكية بسبع مبادرات

ركزت الورشة على دور المنصة في توحيد الجهود عبر سبع مبادرات استراتيجية (نسيج، شرطي جارك، لن أعود، سلامة المدارس، روح الإيجابية، سفراء الأمان، ومركز حماية الدولي).

وتتميز المنصة بقدرتها على رصد المدارس ذات الأولوية في برامج التوعية وتحويلها إلى بيئات آمنة، بالإضافة إلى نظام نقاط حماية الذي يحفز الطلاب على السلوك الإيجابي.

تمكين الميدان التربوي

أشاد المشاركون من وزارة التربية وهيئة المعرفة والمناطق التعليمية بسهولة قنوات التواصل التي وفرتها المنصة، مؤكدين أن توحيد كل الخدمات التوعوية والتدريبية في مكان واحد يخدم مصلحة الطالب ويسهل عمل الإدارات المدرسية في متابعة الأثر الأمني والتربوي.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تفعيل منصة حماية الرقمية بالتعاون مع الشركاء التقنيين يمثل نقلة نوعية في العمل المجتمعي المشترك، مواكبةً لرؤية دبي في استشراف المستقبل الرقمي والارتقاء بجودة الحياة الأمنية.