الرئيس الإيطالي يبدأ غداً زيارة دولة إلى الإمارات

يبدأ رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، يوم غدٍ، زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

ويبحث الرئيس الإيطالي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وإيطاليا خاصة الاقتصادية والتنموية في إطار شراكتهما الإستراتيجية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.