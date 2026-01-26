رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، كيريل دميترييف.

ونقل المبعوث الروسي إلى سموه خلال اللقاء تحيات رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.