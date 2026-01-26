الإمارات وماليزيا تُعزّزان التعاون في مكافحة الفساد

وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الماليزية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، ‏وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة الفساد، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، لرئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، تان سري عزام بن باكي، والوفد المرافق له، في مقر الجهاز بأبوظبي. وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في دعم جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة. وتعكس هذه الخطوة حرص الجانبين على تعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في حماية الموارد العامة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلدين.