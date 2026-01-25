انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ (الثلاثاء) على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تُشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز أن الرياح تكون شمالية شرقية - شمالية غربية/10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وسيكون الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط الموج ويكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 والمد الثاني عند الساعة 02:25، والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 20:27.

وأفاد المركز بأن الدولة شهدت أمس، سقوط أمطار تراوح بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الساحلية من إمارة أبوظبي، وامتدت إلى عدد من المناطق الشمالية.

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشرقية والشمالية، وتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، خصوصاً على المناطق الشمالية.

وأشار إلى دخول موجة ثانية مساء أمس، بدأت من المناطق الساحلية لإمارة أبوظبي، وامتدت تدريجياً إلى المناطق الساحلية والشرقية والشمالية.