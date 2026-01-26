«مخرج 122».. منطقة خدمات محلية متكاملة برأس الخيمة

أكدت بلدية رأس الخيمة أن تنظيم منطقة مخرج 122 يأتي ضمن جهودها لتطوير المواقع الخدمية التي تشهد إقبالاً من الأهالي والزوار، مشيرة إلى حرصها على توفير بيئة منظمة وآمنة، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المحلية المعنية، ومتابعة التزام الاشتراطات، وتنظيم المواقع بما يراعي سلامة المستخدمين وراحتهم.

وتحوّل مخرج 122 في رأس الخيمة من مجرد نقطة توقف عابرة على الطريق، خلال السنوات الماضية، إلى مساحة خدمات محلية متكاملة، تجمع بين المشاريع الصغيرة، والخدمات اليومية، والأجواء الشتوية، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المحلية واحتياجات المجتمع.

ويقع المخرج على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311) باتجاه إمارة رأس الخيمة، في موقع جغرافي يخدم عدداً من المناطق السكنية القريبة، من بينها الرفاعة والمناطق المحيطة، إضافة إلى كونه نقطة توقف للزوار القادمين من داخل الإمارة ومن الإمارات المجاورة، ما عزز حضوره كمكان للتجمع وتغيير الأجواء.

وأكد أشخاص لـ«الإمارات اليوم» أن موقع مخرج 122 يُعد استراتيجياً، كونه يخدم مناطق عدة، ويشكل نقطة توقف مثالية للخدمات السريعة في ظل التنظيم القائم.

وأوضحوا أن تحويل مخارج الطرق إلى نقاط خدمات متكاملة فكرة ناجحة محلياً، ما يجعل التوقف السريع لتناول فنجان من القهوة أو الاستفادة من الخدمات خياراً عملياً دون الحاجة إلى دخول المدينة.

وأشاروا إلى أهمية التطوير التدريجي والمنظم للمكان، مع الحفاظ على بساطة التصميم، ووضوح المداخل، وتنظيم المواقف، وتوفير إنارة ومسارات آمنة للمشاة، معتبرين أن أبرز عناصر نجاح التجربة يتمثل في تمكين المشاريع الصغيرة، وتعزيز التفاعل اليومي مع المجتمع، إلى جانب تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والمنظمين ورواد الأعمال، ما خلق منظومة عمل تشاركية.