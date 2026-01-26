1.4 مليون مكالمة تعامل معها مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي أن عدد المكالمات التي تعامل معها مركز القيادة والسيطرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ أكثر من مليون و469 ألفاً و938 مكالمة، مع تحقيق نسبة التزام في الرد على المكالمات الطارئة بلغت 99.5% خلال أقل من 10 ثوانٍ، مقارنة بنسبة 91.1% في الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس الحفاظ على مستويات استجابة عالية رغم زيادة حجم البلاغات.

جاء ذلك خلال اطلاع نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات للربع الرابع من عام 2025، على جاهزية الإدارة العامة للعمليات في التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والحالات المطرية عبر التوزيع الأمثل للدوريات والتعامل مع البلاغات الواردة إلى مركز القيادة والسيطرة بسرعة ومرونة، إلى جانب جهود تأمين المناطق الحيوية والممتلكات.

واطلع اللواء الشامسي خلال الاجتماع، يرافقه مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، العميد محمد المهيري، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش، العميد أحمد المهيري، وعدد من كبار الضباط، على مؤشرات الأداء التشغيلية، إلى جانب عرض تحليلي حول المكالمات الواردة إلى مركز القيادة والسيطرة.

كما اطلع على مركز القيادة والسيطرة، وما يشهده من تطور تقني وتشغيلي، يعزز جاهزية شرطة دبي في التعامل مع مختلف البلاغات والسيناريوهات الأمنية والطارئة، بما يرسخ مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم أمناً واستقراراً.

وشدد على أهمية التحول الرقمي في العمليات الشرطية، من خلال تقديم قراءات ذكية ونوعية تسهم في دعم مُتخذي القرار بمؤشرات آنية ودقيقة حول الأداء والحالة الأمنية في الإمارة، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة الاستباقية.