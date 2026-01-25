حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء حوي البرشاء وحوي محيصنة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية دبي و"الشركة العامة للإنشاءات" و"بن غاطي العقارية" لإنشاء حوي البرشاء، وحوي محيصنة، وذلك لدعم التوسع في مبادرة "حوي دبي" ضمن مواقع جديدة في الإمارة، ويأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مساحات مجتمعية نابضة تعكس روح الفريج الإماراتي بأسلوب معاصر.