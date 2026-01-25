منخفض جوي بارد وأمطار رعدية متوقعة على مناطق الدولة

من المتوقع أن تتأثر بعض مناطق الدولة اليوم الأحد، بأمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، قد تترافق بالرعد أحياناً نتيجة أخدود جوي بارد يصاحبه منخفض سطحي.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب تدريجياً في الساعات المقبلة، وقد يتخللها تشكل بعض الخلايا الماطرة التي قد تكون رعدية أحياناً على بعض مناطق الدولة.

وذكر مركز العاصفة عبر حسابه على منصة «إكس» أن المنخفض يُصنَّف كمنخفض قطعي، حيث تُظهر خرائط الرياح الآنية دورانًا واضحًا للرياح حول مركزه، إلى جانب إزاحة جنوبية طفيفة لمركز المنخفض، ما يعزز فرص الهطولات اليوم على بعض المناطق، مع اندفاع الجبهة الباردة نحو الخليج العربي، والمتوقع تشكّلها بشكل أوضح غدًا.