«الهوية» تجري «بصمة 15» للطلبة في مقار المدارس

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن فرق عملها تزور المدارس مباشرة لإجراء إدراج البصمات، للطلبة ممن بلغت أعمارهم 15 عاماً، لتمكينهم من الحصول على خدمات الهوية، ما يوفر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم.

وذكرت أن «بصمة 15»، مبادرة حكومية استباقية، أطلقتها الهيئة بحلتها الجديدة في إطار خطتها لتسهيل وصول المتعاملين للخدمات، وهي تقرّب الخدمات من طلبة المدارس الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتحديث السجل السكاني إلكترونياً لدعم التحول الرقمي.

وذكرت الهيئة أن عملية إدراج البصمات العشرية لطلبة المدارس ممن تجاوزوا 15 عاماً، توفرها مباشرة في مقار المدارس دون الحاجة إلى زيارة مراكز سعادة المتعاملين، ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة التعريف بالهوية، وتحقيق تجربة متعامل سلسة واستباقية.

وأكدت الهيئة إلزامية التقاط البصمة لمن هم أكبر من 15 سنة عند إصدار بطاقة الهوية الإماراتية، مشيرة إلى أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لسكان دولة الإمارات كافة، بما في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.