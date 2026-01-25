سارة الأميري: التعليم أولوية وطنية ومحرك لمسيرة التنمية الشاملة

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن دولة الإمارات تنظر إلى التعليم باعتباره أولوية وطنية ومحركاً رئيساً لمسيرة التنمية الشاملة.

وقالت بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، إن دولة الإمارات تبنت رؤية تعليمية متكاملة تركز على بناء الإنسان، وتطوير منظومة تعليمية مرنة ومبتكرة تواكب متطلبات المستقبل، وتستند إلى أحدث الممارسات العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الإماراتية.

وأضافت أن اليوم الدولي للتعليم يمثل مناسبة عالمية للتأكيد على الدور المحوري للتعليم في بناء الإنسان والنهوض بالأمم، مشيرة إلى أن التعليم كان ولايزال الركيزة الأساسية للتقدم، وأداة للمجتمعات في صناعة مستقبلها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وترسيخ قيم التنمية المستدامة والسلام.